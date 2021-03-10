Білорусь вислала польського дипломата з консульства в Бресті за те, що 28 лютого він взяв участь в церемонії вшанування польських бійців опору часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Офіційний Мінськ вважає, що ці поляки винні у "військових злочинах" і "геноциді" проти білоруського народу.

Тимчасовий повірений у справах Польщі в Білорусі Мартін Войцеховський 9 березня був викликаний до МЗС Білорусі.

"Польському дипломату було заявлено рішучий протест у зв'язку з участю консула Генерального консульства Польщі в Бресті Єжи Тимофеюка в неофіційному заході, присвяченому "дню проклятих солдатів", що відбувся 28 лютого в Бресті за участю представників пов'язаних з Польщею неурядових та молодіжних організацій", - йдеться в повідомленні білоруського інформагентства БЕЛТА.

Польща заявила, що у відповідь висилає білоруського дипломата.