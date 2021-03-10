Беларусь выслала польского дипломата из консульства в Бресте за то, что 28 февраля он принял участие в церемонии польских бойцов сопротивления времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Официальный Минск считает, что эти поляки виновны в "военных преступлениях" и "геноциде" против белорусского народа.

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марцин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД Беларуси.

"Польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", который состоялся 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении белорусского информагентства БЕЛТА.

Польша заявила, что в ответ высылает белорусского дипломата.