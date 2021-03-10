До порту Одеси зайшли чотири кораблі НАТО

У порт Одеси зайшли чотири кораблі НАТО, що входять до Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2. Усі вони пришвартувалися біля одного з причалів Одеського морського вокзалу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення інформагентства Міноборони "АрміяІнформ".

До складу корабельної групи входять флагман - корабель забезпечення "S. MEHMET PASA" ВМС Туреччини, а також турецький протимінний корабель "AYVALIK", "TAJO" Королівських ВМС Іспанії та "LUPU DINESCU" Морських сил Румунії.

Під час візиту планується протокольна зустріч представників групи з командуванням українського флоту та спільні з українськими ВМС тренування в акваторії Чорного моря.

У зв’язку з епідемією коронавірусу відвідати кораблі для екскурсії не буде можливості.

Друга постійна протимінна група НАТО – одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з командного судна і не більше 7-8 мінних тральщиків. Її завдання - пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження. Група безпосередньо підпорядкована командуванню Об’єднаних збройних сил НАТО у Неаполі.