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В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО

Среда, 10 марта 2021, 15:05

В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО, входящие во Вторую постоянную противоминную группу НАТО SNMCMG2. Все они пришвартовались у одного из причалов Одесского морского вокзала.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение "АрмияИнформ", которое распространило также Министерство обороны Украины.

В состав корабельной группы входят флагман - корабль обеспечения "S. MEHMET PASA" ВМС Турции, а также турецкий противоминный корабль "AYVALIK", "TAJO" Королевских ВМС Испании и "LUPU DINESCU" Морских сил Румынии.

 

Во время визита планируется протокольная встреча представителей группы с командованием украинского флота и совместные с украинскими ВМС тренировки в акватории Черного моря.

 

В связи с эпидемией коронавируса возможности посетить корабли для экскурсии не будет.

 

Вторая постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Ее задача - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена командованию Объединенных вооруженных сил НАТО в Неаполе.

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