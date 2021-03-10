Дипломати та політики з США та України закликали Вашингтон допомогти Україні вступити до НАТО

США повинні співпрацювати з Україною задля досягнення інтеграції України до НАТО і досягнення кінцевої мети Києва – членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це йдеться в україно-американському зверненні до урядів двох держав, яке ініціював Київський безпековий форум, повідомляє "Європейська правда".

Співавторами звернення стали колишні посли та авторитетні інституції, такі як Атлантична рада, Львівський безпековий форум та Український кризовий медіа центр.

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Документ підписали члени Конгресу США - представники демократів і республіканців, а також українські парламентарі, чиї фракції разом становлять конституційну більшість у Верховній Раді.

"Сполучені Штати та Україна мають співпрацювати для просування інтеграції України до НАТО і досягнення кінцевої мети Києва – членства в НАТО. США повинні твердо дотримуватися політики "відкритих дверей" НАТО і надавати Києву поради, яким чином найкраще підготуватися до членства, запевненого лідерами НАТО на саміті в Бухаресті в 2008 році", - сказано у зверненні.

Україна, зі свого боку, повинна взяти на себе зобов’язання провести необхідні реформи та здійснити практичні кроки, які приведуть її військові та інші структури безпеки та оборони у відповідність до стандартів і норм НАТО, наголошується у зверненні.

"Членство України в НАТО зміцнить Північноатлантичний альянс, сприятиме історичному об’єднанню Європи і створить передумови для трансформації відносин з Росією", - вважають підписанти звернення.

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