Єрмак: настав час Україні вимагати вступу в НАТО

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що процес вступу України в НАТО повинен бути максимально прискорений.

Про це він сказав на онлайн-брифінгу з питань внутрішньої і зовнішньої політики України з "Європейським політичним центром" в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що процес вступу України в НАТО буде максимально прискорений. В Україні йде війна, наша країна є форпостом захисту демократичних цінностей, тому ми заслуговуємо стати частиною сім'ї країн НАТО. Кожен день на Донбасі українці гинуть за свій демократичний вибір", - заявив Єрмак.

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Він нагадав, що в червні 2020 року Північноатлантична альянс наділив Україну статусом учасниці програми "Партнерство розширених можливостей", що "вивело Україну на новий рівень".

За словами Єрмака, "зараз настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації".

"Членство в НАТО - наша мета", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявив генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу про те, що отримання Плану дій щодо членства в Альянсі є найближчою метою України.