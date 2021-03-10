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Польща висилає дипломата посольства Білорусі

Середа, 10 березня 2021, 20:38

Польща оголосила персоною нон грата білоруського дипломата у відповідь на аналогічні дії МЗС Білорусі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, повідомляє "Європейська правда".

"У відповідь на ворожі і невиправдані дії білоруської влади щодо польського консула в Бресті Польща сьогодні визнала дипломата посольства Республіки Білорусь в Варшаві персоною нон грата. Відповідна інформація була надана в дипломатичній ноті під час зустрічі в МЗС Польщі", - повідомив дипломат у Twitter.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Білорусь вислала польського дипломата з консульства в Бресті за те, що 28 лютого він взяв участь в церемонії вшанування польських бійців опору часів Другої світової війни.

Офіційний Мінськ вважає, що ці поляки винні у "військових злочинах" і "геноциді" проти білоруського народу.

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