Польща висилає дипломата посольства Білорусі

Польща оголосила персоною нон грата білоруського дипломата у відповідь на аналогічні дії МЗС Білорусі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач, повідомляє "Європейська правда".

"У відповідь на ворожі і невиправдані дії білоруської влади щодо польського консула в Бресті Польща сьогодні визнала дипломата посольства Республіки Білорусь в Варшаві персоною нон грата. Відповідна інформація була надана в дипломатичній ноті під час зустрічі в МЗС Польщі", - повідомив дипломат у Twitter.

W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego Konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z Ambasady RB w Warszawie. Stosowna informacja została przekazana notą dyplomatyczną podczas spotkania w MSZ RP. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 10, 2021

Як повідомляла "ЄвроПравда", Білорусь вислала польського дипломата з консульства в Бресті за те, що 28 лютого він взяв участь в церемонії вшанування польських бійців опору часів Другої світової війни.

Офіційний Мінськ вважає, що ці поляки винні у "військових злочинах" і "геноциді" проти білоруського народу.