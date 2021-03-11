Польща поскаржилась в Суд ЄС через механізм верховенства права

Польща подала в Суд ЄС скаргу через прив’язку європейського фінансування держав членів до критеріїв верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство PAP.

У заяві Урядового інформаційного центру речник польського уряду Пьотр Мюллер підкреслив, що "такі рішення не мають юридичної основи в Договорах про ЄС, втручаються в компетенцію держав-членів та порушують законодавство Європейського Союзу". Виділення коштів з бюджету ЄС має здійснюватися лише за умови виконання об'єктивних та конкретних умов, які чітко випливають із положень закону, додав він.

За повідомленням PAP, скарга до суду ЄС була заснована на поданні міністерства юстиції та була прийнята всім складом Ради міністрів.

В заяві також повідомляється, що "сумніви Польщі з самого початку поділяє Угорщина, яка одночасно подає власну скаргу на цей закон".

Скарга стосується угоди від грудня минулого року. Тоді лідери ЄС домовились про багаторічний бюджет, фонд реконструкції та механізм верховенства права. Висновки саміту, що стосуються бюджету ЄС, містять положення про те, що одного лише висновку про порушення норми права недостатньо для активізації механізму (блокування коштів для держав-членів - ред). Висновки включають, серед іншого, положення, яке говорить, що метою механізму є захист бюджету ЄС, надійне фінансове управління та захист фінансових інтересів Союзу.

У грудні минулого року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава угорського уряду Віктор Орбан оголосили про оскарження положення про умовність виплат із бюджету, пов'язаних із дотриманням верховенства права.