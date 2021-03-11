Польша пожаловалась в Суд ЕС на механизм верховенства права

Польша подала в Суд ЕС жалобу из-за привязки европейского финансирования государств-членов к критериям верховенства права.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

В заявлении Правительственного информационного центра спикер польского правительства Петр Мюллер подчеркнул, что "такие решения не имеют юридической основы в договорах ЕС, вмешиваются в компетенцию государств-членов и нарушают законодательство Евросоюза". Выделение средств из бюджета ЕС должно осуществляться только при условии выполнения объективных и конкретных условий, которые четко вытекают из положений закона, добавил он.

По сообщению PAP, жалоба в Суд ЕС была основана на представлении министерства юстиции и была принята всем составом Совета министров.

В заявлении также сообщается, что "сомнения Польши изначально разделяет Венгрия, которая одновременно подает собственную жалобу на этот закон".

Жалоба касается соглашения от декабря прошлого года. Тогда лидеры ЕС договорились о многолетнем бюджете, фонде реконструкции и механизме верховенства права. Выводы саммита, касающиеся бюджета ЕС, содержат положение о том, что одного лишь заключения о нарушении нормы права недостаточно для активизации механизма (блокировки средств для государств-членов. - Ред.). Выводы включают, среди прочего, положение, которое говорит, что целью механизма являются защита бюджета ЕС, надежное финансовое управление и защита финансовых интересов Союза.

В декабре прошлого года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава венгерского правительства Виктор Орбан объявили об обжаловании положения об условности выплат из бюджета, связанных с соблюдением верховенства права.