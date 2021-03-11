В ЄС погодили нові санкції проти росіян за порушення прав людини - ЗМІ
Посли країн Євросоюзу у четвер погодили введення нових санкцій проти порушників прав людини - вони стосуватимуться громадян кількох країн, у тому числі Росії.
Про це стало відомо виданню EUobserver від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".
За даними джерел, близько дюжини посадовців з Росії, Китаю, Північної Кореї, Еритреї, Лівії і Південного Судану повинні потрапити в чорний список ЄС.
Щодо них застосують заборону на видачу віз, а їх активи в ЄС заморозять. Рішення має бути схвалене міністрами закордонних справ ЄС 22 березня.
Минулого місяця в список санкцій за новим механізмом, яким ЄС карає порушників прав людини, вже були внесені четверо росіян у зв’язку з ситуацією довкола Алексєя Навального.
Нагадаємо, МЗС України розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму