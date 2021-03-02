МЗС розраховує, що ЄС застосує новий механізм санкцій і щодо порушників прав людини у Криму

МЗС привітало перше застосування Євросоюзом нового механізму санкцій проти російських посадовців за порушення прав людини у Росії і висловило очікування на його застосування щодо окупованого Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на коментар речника МЗС Олега Ніколенка.

За його словами, рішення ЄС вкотре демонструє, що захист прав людини залишається безумовним пріоритетом зовнішньої політики Євросоюзу.

В МЗС зазначили, що новий санкційний режим запрацював у дуже стислі терміни. "Він може стати додатковим ефективним інструментом для боротьби нашої держави з грубими порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях України, відновлення її територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах" - йдеться у коментарі.

"Розраховуємо, що новий санкційний режим ЄС також буде застосований проти осіб, винних в придушенні фундаментальних прав і свобод на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Жодний злочин російської окупаційної влади не має залишитися безкарним" - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, ЄС у вівторок оголосив, що наклав обмеження на чотирьох російських співробітників правоохоронних органів за їхню роль в арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.

У санкційному списку ЄС - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.