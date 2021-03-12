Низка країн висловили підтримку ініціативі України про "Кримську платформу"

Низка міжнародних партнерів України під час засідання за "формулою Аррії" висловили свою підтримку ініціативі про створення "Кримської платформи".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про підтримку "Кримської платформи заявили США, Велика Британія, Туреччина, Литва та Канада.

"США вітають нову ініціативу України - "Кримську платформу" - як наступний крок і майданчик для міжнародних партнерів, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Настав час завершити окупацію Криму Росією та її тривалу агресію на сході України", - заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Я хочу висловити підтримку Сполученим Королівством нової міжнародної "Кримської платформи", яка об'єднає міжнародну спільноту, щоб підтримати повернення Криму Україні. Ми маємо відповісти рішуче на ворожі дії, які порушують статут ООН і міжнародне право та продовжують тримати Крим у центрі уваги. Крим - це Україна", - заявила постійний представник Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Вони закликали Росію дозволити безперешкодний доступ на окуповані території та в місця утримання представникам міжнародних організацій та звільнити українських політв’язнів.

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно запевнив, що Канада підтримує ініціативу України щодо "Кримської платформи", метою якої є забезпечення довгострокового бачення деокупації та реінтеграції Криму. "Ми і далі чинитимемо тиск на Росію, доки вона не почне поважати суверенітет, територіальну цілісність України та міжнародне право", - наголосив Гарно.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що міжнародна спільнота має розширювати свій політичний тиск на Росію, у тому числі санкційний, вимагаючи повного дотримання міжнародного права та прав людини. Він додав, що ініціатива України зі створення міжнародної "Кримської платформи" буде корисним інструментом для консолідації міжнародної політики невизнання окупації та стримування Росії від незаконних дій на півострові.

Заступник міністра закордонних справ Туреччини Явуз Селім Кіран наголосив, що Туреччина також підтримує "Кримську платформу". "Ми сподіваємося, що ця платформа збільшить увагу міжнародної спільноти до Криму", - зазначив він.

Державний міністр Німеччини Нільс Аннен закликав РФ звільнити всіх громадян України, які були незаконно затримані й взяті під варту, зокрема понад 100 кримських татар.

Постійний представник Франції в ООН Ніколя де Рів’єр закликав РФ виконувати свої міжнародні зобов'язання та поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

"Ми засуджуємо тривале систематичне переслідування кримських татар та осіб, що належать до україномовної спільноти. Ми закликаємо Росію припинити цю політику, яка, очевидно, змушує мовчати тих, хто наважується засуджувати анексію Криму. Відповідальні за ці порушення мають бути притягнуті до відповідальності, Росія має також припинити свою політику демографічних змін на півострові", - зазначив Ніколя де Рів’єр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив долучитися до Кримської платформи усі країни-члени ООН.

Засідання за "формулою Аррії" щодо тимчасової окупації Криму є щорічним заходом, який проводить Україна разом із партнерами для привернення уваги до подій лютого-березня 2014 року. Минулого року співорганізаторами були 7 країн, цього року їхня кількість зросла до 23.

Нагадаємо, "Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.





