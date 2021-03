Словенський міністр, що їде до України, переплутав ім'я та прізвище Дмитра Кулеби

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар, який має прибути з візитом до України, в анонсі поїздки помилився в імені та прізвищі свого українського колеги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України Дмитро Кулеба вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo, замість Dmytro Kuleba.

При цьому, у пресслужбі Міністерства закордонних справ Словенії такої помилки не допустили - у твіті, опублікованому годинами раніше за пост глави МЗС, ім'я його українського колеги вказане правильно.

Tomorrow, Minister @AnzeLog will pay a working visit to #Ukraine to meet with his host, FM @DmytroKuleba, and PM @Denys_Shmyhal. He will also meet the @ULEADwithEurope management team & Yaşar Halit Çevik, Chief Monitor of the @OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. pic.twitter.com/IE7o614F4e