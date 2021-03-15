Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

До Естонії прибули вісім американських винищувачів для участі у навчаннях

СБУ розкрила схему продажу росіянам угорського громадянства на Закарпатті

Німеччина призупинила використання вакцини AstraZeneca

Перед початком пандемії українці були на 7-му місці за отриманням громадянства ЄС






Словенський міністр, що їде до України, переплутав ім'я та прізвище Дмитра Кулеби

Понеділок, 15 березня 2021, 19:42

Міністр закордонних справ Словенії Анже Логар, який має прибути з візитом до України, в анонсі поїздки помилився в імені та прізвищі свого українського колеги. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

В анонсі, який Анже Логар розмістив у своєму Facebook, глава МЗС України Дмитро Кулеба вказаний латиницею як Dmitrij Kulebo, замість Dmytro Kuleba.

[OBISK V UKRAJINI🇺🇦] Jutri se bom na delovnem obisku v Ukrajini, v luči priprav na predsedovanje Slovenije Svetu...

Опубліковано Anže Logar Понеділок, 15 березня 2021 р.

При цьому, у пресслужбі Міністерства закордонних справ Словенії такої помилки не допустили - у твіті, опублікованому годинами раніше за пост глави МЗС, ім'я його українського колеги вказане правильно.

Анже Логар прибуде до Києва 16 березня. Під час візиту плануються його зустрічі з Дмитром Кулебою, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівництвом програми U-Lead з Європою та Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія Кулеба
powered by lun.ua