Франція скасувала закон, який визнавав людей власністю

Національна асамблея Франції у четвер одноголосно проголосувала за скасування так званого "Чорного кодексу", який дозволяв поводитися з поневоленими людьми як із власністю, змушувати їх працювати, бити, продавати, ґвалтувати або вбивати.

Голосування, яке відбулося з результатом 254 голоси "за" при 0 "проти", покладе край закону XVII століття, підписаному королем Людовиком XIV у 1685 році, який кодифікував поводження з поневоленими людьми у французьких колоніях.

Це важливий крок у визнанні ролі Парижа в рабстві та відкриє шлях до можливих репарацій – ідеї, яку президент Емманюель Макрон висунув минулого тижня.

Французький лідер заявив, що цей кодекс "ніколи не мав пережити скасування рабства" у 1848 році.

"Мовчання, навіть байдужість, яку ми зберігали щодо цього "Чорного кодексу" протягом майже двох століть, більше не є упущенням. Воно стало формою образи", – додав він.

Макрон зазначив, що питання про виплату компенсацій – це питання, "від якого ми не повинні відмовлятися", але країна "не повинна давати помилкових обіцянок".

У нижній палаті парламенту під час дебатів з приводу голосування панували бурхливі емоції, і багато хто був здивований тим, що цей закон все ще існує.

Стіві Густав, депутат від французького острова Мартініка в Карибському басейні, чиї предки були рабами, зі сльозами на очах звернувся до Національних зборів: "Жодне голосування само по собі не може виправити століття зруйнованих життів.

"Ми не нащадки рабів, ми нащадки людей, які народилися вільними, а потім були зведені до найгіршого – зведені до рабства", – підкреслив він.

60 статей кодексу охоплювали всі аспекти життя раба. Стаття 44 проголошувала людину "рухомим майном", а інші пункти передбачали, що тих, хто втік, катували, а слово раба не мало жодної ваги. Кодекс лишався чинним протягом майже 180 років після скасування рабства у Франції.

Нагадаємо, у березні король Іспанії Феліпе VI визнав зловживання у колоніальному минулому його країни, що стало рідкісним жестом з боку іспанської корони, яка ніколи не висловлювала офіційних вибачень колишнім колоніям.

У квітні 2024 року президент Португалії припустив, що країна має запропонувати відшкодування колишнім колоніям за політику Лісабону у колоніальну добу.

У 2023 році король Нідерландів перепросив за історичну роль країни у рабстві.