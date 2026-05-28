Каллас: Європа не зможе бути нейтральним посередником між Україною і РФ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європа не зможе бути нейтральним посередником у потенційних переговорах між Україною і РФ, оскільки перебуває на українському боці.

Про це вона сказала на пресконференції по завершенні неформального саміту глав МЗС країн ЄС на Кіпрі, повідомляє "Європейська правда".

Каллас вказала, що в ході засідання міністри обговорили ключові європейські інтереси у сфері безпеки щодо Росії.

"Добре, що у міністрів є можливість поміркувати, і ми провели дійсно ретельні дискусії про те, яких поступок Європа має вимагати від Москви, і де проходять наші червоні лінії. І одне абсолютно ясно: Європа ніколи не стане нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України і захищаємо наші власні ключові інтереси у сфері безпеки", – підкреслила топдипломатка ЄС.

У контексті можливого переговірника від ЄС з Росією Каллас зазначила, що дуже важливо спонукати Україну та Росію до діалогу, "оскільки існує так багато питань, які можуть вирішити лише вони, і ніхто інший".

"Отже, можуть бути країни, які здійснюють таку "човникову дипломатію", але в кінцевому підсумку саме вони (Україна і РФ. – Ред.) мають сісти за стіл переговорів і вирішити ті питання, які можуть вирішити лише вони", – резюмувала вона.

Раніше Каллас наголосила, що під час дискусії щодо кандидатури перемовника ЄС не повинен потрапити у пастку Росії, яка просуватиме найзручнішого для себе кандидата.

У Фінляндії передбачають, що визначення ролі Європи у переговорному процесі щодо російсько-української війни та конкретного перемовника буде тривалим процесом.

Тим часом глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде вважає, що Європа не може виступати посередником між Україною та Росією у переговорах щодо припинення війни.