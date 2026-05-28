Берлін і Пекін обговорили проблеми німецького бізнесу в Китаї

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що під час свого візиту до Китаю в четвер, 28 травня, вона порушила питання, що турбують німецькі компанії, і що уряд у Пекіні пообіцяв вирішити деякі з них.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Райхе зазначила, що обговорила питання, які турбують німецькі фірми, що прагнуть інвестувати в Китай, зокрема проблеми з ланцюгами поставок, прозорість та вимоги щодо локалізації.

"Я сприймаю це як дуже-дуже позитивний сигнал від китайського уряду про те, що він прагне співпрацювати в дусі довіри та конструктивності", – наголосила німецька міністерка.

За її словами, економіка Китаю настільки важлива і велика, що надзвичайно важливо підтримувати стабільні, довірчі та перспективні відносини з цією країною – "такі, що здатні витримати навіть критичні ситуації".

За даними німецького міністерства економіки, з обсягом торгівлі товарами на суму близько 250 млрд євро Китай у 2025 році знову став найбільшим торговельним партнером Німеччини. У Китаї працюють близько 5 тисяч німецьких компаній.

Варто нагадати, що у березні ЄС оприлюднив нові правила "Вироблено в Європі" для компаній, які прагнуть отримати доступ до державних коштів у стратегічних секторах, зобов'язуючи фірми дотримуватися мінімальних вимог щодо частки деталей, вироблених в ЄС.

Ця пропозиція, яка місяцями затримувалася через суперечки щодо цих заходів, є ключовою частиною зусиль Європейського Союзу, спрямованих на відновлення своєї конкурентоспроможності, уповільнення промислового занепаду та запобігання втраті сотень тисяч робочих місць.

Наприкінці квітня Китай розкритикував плани Європейського Союзу щодо захисту ключових галузей від китайської конкуренції, попередивши, що в разі прийняття цих заходів вживатиме кроки у відповідь.

А міністр зовнішньої торгівлі Франції Ніколя Форіссьє заявляв, що Китай "не виграє" від зовнішньоторговельної політики, яка ставить під загрозу європейську промисловість і ринок.