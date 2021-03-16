ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО в Черном море

В акватории Черного моря катерная тактическая группа Военно-Морских Сил ВСУ провела совместные тренировки на море типа PASSEX со Второй постоянной морской противоминной группой НАТО (SNMCMG2).

Об этом сообщило агентство Министерства обороны "Армія INFORM", пишет "Европейская правда".

Цель тренировки - отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений экипажей кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.

В определенном районе группы кораблей отработали тренировки по противоминным действиям, передачу грузов на ходу, отражение средств воздушного нападения противника и провели корабельно-боевое обучение по проводке за тралами.

Кроме того, военные отработали элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

Это вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС с кораблями НАТО, которые происходят для поддержания безопасности в Черноморском регионе и совершенствования обучаемости и совместимости при выполнении совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.