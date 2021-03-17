Посол Британії зробила щеплення вакциною AstraZeneca

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що зробила щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19.

Про це Сіммонс у середу розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Мені зробили щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула його. Вакцина проти COVID - це вихід з пандемії", - написала вона.

Сіммонс опублікувала фотографію, на якій видно процес щеплення. Ймовірно, вона вакцинувалась у Лондоні. За плечима Сіммонс розміщений банер лондонської аптеки Gateway Chemist, яка також є центром вакцинації проти коронавірусу.

I had my #COVID19 #AstraZeneca #vaccine. It was super quick, efficient, safe and I barely felt it. #CovidVaccine is the path out of the pandemic. pic.twitter.com/8pP12rJKqb — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 17, 2021

Раніше Сіммонс запевнила, що вакцини Covishield і Oxford/AstraZeneca є ідентичними, а відрізняються назвами тільки через розташування виробників.

Нагадаємо, низка країн ЄС, серед яких Німеччина, Франція та Італія, заявили, що припиняють щеплення вакциною AstraZeneca після того, як кілька країн повідомили про розвиток тромбів у вакцинованих людей.

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