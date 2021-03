Посол Британії зробила щеплення вакциною AstraZeneca

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що зробила щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19.

Про це Сіммонс у середу розповіла у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Мені зробили щеплення вакциною AstraZeneca проти COVID-19. Це було дуже швидко, ефективно, безпечно, і я майже не відчула його. Вакцина проти COVID - це вихід з пандемії", - написала вона.

Сіммонс опублікувала фотографію, на якій видно процес щеплення. Ймовірно, вона вакцинувалась у Лондоні. За плечима Сіммонс розміщений банер лондонської аптеки Gateway Chemist, яка також є центром вакцинації проти коронавірусу.

I had my #COVID19 #AstraZeneca #vaccine. It was super quick, efficient, safe and I barely felt it. #CovidVaccine is the path out of the pandemic. pic.twitter.com/8pP12rJKqb