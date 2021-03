Посол Великобритании сделала прививку вакциной AstraZeneca

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что сделала прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19.

Об этом Симмонс в среду рассказала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мне сделали прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала его. Вакцина против COVID - это выход из пандемии", - написала она.

Симмонс опубликовала фотографию, на которой виден процесс прививки. Вероятно, она вакцинировалась в Лондоне. За плечами Симмонс размещен баннер лондонской аптеки Gateway Chemist, которая также является центром вакцинации против коронавируса.

I had my #COVID19 #AstraZeneca #vaccine. It was super quick, efficient, safe and I barely felt it. #CovidVaccine is the path out of the pandemic. pic.twitter.com/8pP12rJKqb