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Посол Великобритании сделала прививку вакциной AstraZeneca

Среда, 17 марта 2021, 10:17

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что сделала прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19.

Об этом Симмонс в среду рассказала в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Мне сделали прививку вакциной AstraZeneca против COVID-19. Это было очень быстро, эффективно, безопасно, и я почти не почувствовала его. Вакцина против COVID - это выход из пандемии", - написала она.

Симмонс опубликовала фотографию, на которой виден процесс прививки. Вероятно, она вакцинировалась в Лондоне. За плечами Симмонс размещен баннер лондонской аптеки Gateway Chemist, которая также является центром вакцинации против коронавируса.

Ранее Симмонс заверила, что вакцины Covishield и Oxford / AstraZeneca идентичны, а отличаются названиями только из-за расположения производителей.

Напомним, ряд стран ЕС, среди которых Германия, Франция и Италия, заявили, что прекращают прививки вакциной AstraZeneca после того, как несколько стран сообщили о развитии тромбов у вакцинированных людей.

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