У Польщі обвалилися три поверхи житлового будинку, про постраждалих невідомо

У польському місті Рибник (Сілезія) обвалився фасад і три поверхи житлового будинку у центрі міста, про постраждалих наразі невідомо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Доволі старий будинок розташований на вулиці Яна Собєського у центрі міста. У ньому повністю обвалився фасад та перекриття усіх трьох поверхів одного блоку. На місці працюють рятувальники.

"Ми провадимо роботи на місці, але на цей час нема інформації про те, що під уламками можуть бути люди", - сказав представник пожежної команди Боруслав Лабедський.

За попередньою інформацією, у будинку проводилися реставраційні роботи.