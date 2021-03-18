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В Польше обрушились три этажа жилого дома, о пострадавших неизвестно

Четверг, 18 марта 2021, 14:22

В польском городе Рыбник (Силезия) обвалились фасад и три этажа жилого дома в центре города, о пострадавших пока неизвестно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Довольно старый дом расположен на улице Яна Собеского в центре города. В нем полностью обвалился фасад и перекрытия всех трех этажей одного дома. На месте работают спасатели.

 

"Мы проводим работы на месте, но на этот момент нет информации о том, что под обломками могут быть люди", - сказал представитель пожарной команды Боруслав Лабедський.

По предварительной информации, в доме проводились реставрационные работы.

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