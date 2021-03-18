В Польше обрушились три этажа жилого дома, о пострадавших неизвестно

В польском городе Рыбник (Силезия) обвалились фасад и три этажа жилого дома в центре города, о пострадавших пока неизвестно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Довольно старый дом расположен на улице Яна Собеского в центре города. В нем полностью обвалился фасад и перекрытия всех трех этажей одного дома. На месте работают спасатели.

"Мы проводим работы на месте, но на этот момент нет информации о том, что под обломками могут быть люди", - сказал представитель пожарной команды Боруслав Лабедський.

По предварительной информации, в доме проводились реставрационные работы.