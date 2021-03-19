У польському Щецині зіткнулись два автобуси, постраждали понад 20 військових

У польському місті Щецин в районі центрального порту зіткнулися два автобуси з військовими, постраждали понад 20 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Аварія сталася о 7.52 в п’ятницю.

За попередньою інформацією, понад 20 людей отримали поранення, в основному солдати, але також водій одного з автобусів, який постраждав найбільше через те, що його затиснуло в кабіні, і пожежники повинні були використати спеціальне обладнання, щоб його визволити.

Стан трьох військових оцінюють середньо тяжкий, в той час як 18 отримали незначні ушкодження.

В обох автобусах перебували 42 людини.

На місці працюють 10 бригад швидкої допомоги та 9 пожежних підрозділів, включаючи портову охорону.

Дорога, де сталася аварія, перекрита. Повідомляється, що на в’їзді до центру Щецина утворилися великі затори.