У польському Щецині зіткнулись два автобуси, постраждали понад 20 військових
У польському місті Щецин в районі центрального порту зіткнулися два автобуси з військовими, постраждали понад 20 осіб.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
Аварія сталася о 7.52 в п’ятницю.
За попередньою інформацією, понад 20 людей отримали поранення, в основному солдати, але також водій одного з автобусів, який постраждав найбільше через те, що його затиснуло в кабіні, і пожежники повинні були використати спеціальне обладнання, щоб його визволити.
Стан трьох військових оцінюють середньо тяжкий, в той час як 18 отримали незначні ушкодження.
В обох автобусах перебували 42 людини.
На місці працюють 10 бригад швидкої допомоги та 9 пожежних підрозділів, включаючи портову охорону.
Дорога, де сталася аварія, перекрита. Повідомляється, що на в’їзді до центру Щецина утворилися великі затори.