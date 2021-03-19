В польском Щецине столкнулись два автобуса, пострадали более 20 военных
В польском городе Щецин в районе центрального порта столкнулись два автобуса с военными, пострадали более 20 человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Авария произошла в 7.52 в пятницу.
По предварительной информации, более 20 человек получили ранения, в основном солдаты, но также водитель одного из автобусов, который пострадал больше из-за того, что его зажало в кабине, и пожарные должны были использовать специальное оборудование, чтобы его освободить.
Состояние трех военных оценивают как среднетяжелое, в то время как 18 получили незначительные повреждения.
В обоих автобусах ехали 42 человека.
На месте работают 10 бригад скорой помощи и 9 пожарных подразделений, включая портовую охрану.
Дорога, где произошла авария, перекрыта. Сообщается, что на въезде в центр Щецина образовались большие пробки.