В польском Щецине столкнулись два автобуса, пострадали более 20 военных

В польском городе Щецин в районе центрального порта столкнулись два автобуса с военными, пострадали более 20 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Авария произошла в 7.52 в пятницу.

По предварительной информации, более 20 человек получили ранения, в основном солдаты, но также водитель одного из автобусов, который пострадал больше из-за того, что его зажало в кабине, и пожарные должны были использовать специальное оборудование, чтобы его освободить.

Состояние трех военных оценивают как среднетяжелое, в то время как 18 получили незначительные повреждения.

В обоих автобусах ехали 42 человека.

На месте работают 10 бригад скорой помощи и 9 пожарных подразделений, включая портовую охрану.

Дорога, где произошла авария, перекрыта. Сообщается, что на въезде в центр Щецина образовались большие пробки.