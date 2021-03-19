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У Польщі число випадків коронавірусу перевищило 2 млн

П'ятниця, 19 березня 2021, 13:46

В п’ятницю міністерство охорони здоров’я Польщі оголосило про 25 988 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Від коронавірусної хвороби протягом останньої доби померли 419 людей.

Всього від початку епідемії коронавірусом у Польщі заразилися 2 010 244 людини. Жертвами COVID-19 стали 48 807 людей.

 "Найближчими днями буде більше щоденне зростання нових випадків. Ми ще не до піку третьої хвилі" - сказав речник МОЗ Войцех Андрусевич.

За його словами, на сьогодні 60% нових заражень – це британський варант коронавірусу.

" Незабаром це буде 80%" - додав він.

Також, за його словами, дедалі частіше з коронавірусну хворобою у лікарні опиняються діти.

Дані останньої доби означають, що уряд не змінюватиме свою політику щодо боротьби з коронавірусом. Сьогодні опівночі анонсований третій локдаун почне діяти по всій Польщі - школи, готелі, деякі магазини в торгових центрах, кінотеатри, театри та спортивна інфраструктура будуть закриті.

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