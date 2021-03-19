В Польше число случаев коронавируса превысило 2 млн
В пятницу министерство здравоохранения Польши объявило о 25 988 новых случаях заражения коронавирусом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
От коронавирусной болезни за последние сутки умерли 419 человек.
Всего с начала эпидемии коронавирусом в Польше заразились 2 010 244 человека. Жертвами COVID-19 стали 48 807 человек.
"В ближайшие дни будет больший ежедневный рост новых случаев. Мы еще не на пике третьей волны ", - сказал пресс-секретарь МЗ Войцех Андрусевич.
По его словам, на сегодня 60% новых заражений - это британский варрант коронавируса.
"Скоро это будет 80%", - добавил он.
Также, по его словам, все чаще с коронавирусной болезнью в больнице оказываются дети.
Данные последних суток означают, что правительство не будет менять свою политику по борьбе с коронавирусом. Сегодня в полночь третий локдаун начнет действовать по всей Польше - школы, гостиницы, некоторые магазины в торговых центрах, кинотеатры, театры и спортивная инфраструктура будут закрыты.