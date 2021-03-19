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Молдова отримала через платформу COVAX першу партію вакцини BioNTech-Pfizer

П'ятниця, 19 березня 2021, 14:54

До Молдови прибула перша партія вакцини BioNTech-Pfizer, надана через міжнародну платформу COVAX.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це повідомило посольство США у Молдові. 

19 березня країна отримала 24 570 доз вакцини.

 

"Я пишаюся вкладом США у програму COVAX. Ця партія вакцини рятуватиме життя і допоможе Молдові у боротьбі з коронавірусом", - заявив посол США у Молдові Дерек Хоган.

 

Нагадаємо, свої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії.

Згодом надійшла перша партія AstraZeneca через платформу COVAX.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. 

За словами президентки Молдови Маї Санду, до кінця березня Молдова має загалом отримати через COVAX 46 тисяч доз вакцини, та ще 50 тисяч - від Румунії як гуманітарну допомогу. 

В кінці лютого у Молдові затвердили російську вакцину "Спутник V". Експрезидент Ігор Додон, який першим повідомив про це, заявив, що поставки почнуться "дуже скоро", але не уточнив, коли саме.

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