Підтримка прем’єра Естонії знизилась до історичного мінімуму

Рейтинг схвалення прем’єр-міністра Естонії Крістіна Міхала у червні знизився до 4%, що є одним із найнижчих показників у країні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Turu-uuringute AS на замовлення Delfi, передає ERR, пише "Європейська правда".

Попередній мінімум підтримки Міхала був зафіксований у травні – 6%, однак уже наступного місяця його рейтинг продовжив падіння. Стільки ж (4%) отримала і лідерка партії "Естонія 200" Крістіна Каллас.

Опитування також показує, що падіння рейтингу Міхала пов’язане з низьким рівнем підтримки Партії реформ загалом, який становить близько 12%.

У рейтингу політичних лідерів перше місце посідає голова опозиційної партії "Ісамаа" Урмас Рейнсалу з 20% підтримки. Далі йде лідер Центристської партії Міхаїл Кьолварт із 16%, тоді як місяцем раніше їхні показники були однаковими.

У травні опитування свідчили, що чинний президент Алар Каріс користується значно більшою підтримкою жителів Естонії, ніж попередня глава держави Керсті Кальюлайд.

Каріс ще восени заявив, що, скоріш за все, не балотуватиметься на другий термін.