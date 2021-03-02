Молдова починає вакцинацію від коронавірусу

У Молдові 2 березня розпочинається вакцинація проти коронавірусу, першими щеплення отримають медпрацівники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

У МОЗ Молдови заявили, що вакцинувати будуть препаратом AstraZeneca, першу партію якої кілька днів тому доставили до Кишинева з Румунії.

За планом влади Молдови, вакцинацію проведуть в три етапи. За перші два місяці планують вакцинувати 70 тисяч медпрацівників і соцпрацівників.

На другому етапі, протягом наступних чотирьох місяців, щеплення отримають люди старше 60 років, люди з хронічними захворюваннями, педагоги, співробітники правоохоронних органів, військові та працівники в'язниць. Це, за підрахунками МОЗ, близько 733 тисяч осіб.

Третій етап, на якому будуть вакцинувати решту населення, триватиме до тих пір, поки в країні не сформується колективний імунітет. Вакцинація буде безкоштовною та добровільною.

Нагадаємо, у Молдові затвердили російську вакцину "Спутник V". Експрезидент Ігор Додон, який першим повідомив про це, заявив, що поставки почнуться "дуже скоро", але не уточнив, коли саме.