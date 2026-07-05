У Німеччині знайшли радянську гармату, що могла пролежати в річці понад 80 років

У німецькому місті Форст, що у землі Бранденбург, фахівці служби з розмінування KMBD підняли з річки Ниса-Лужицька радянську гармату часів Другої світової війни.

Про це пише Euronews, передає "Європейська правда".

Зброю виявили під час робіт на водному шляху поблизу кордону з Польщею, приблизно за 20 км від Котбуса. Йдеться про 76-міліметрову радянську піхотну гармату М1943.

За словами представника KMBD Енріко Шніка, гармата загалом добре збереглася завдяки тому, що тривалий час перебувала в мулі та піску річки.

"Я не пригадую подібної знахідки в нашому регіоні", – зазначив він.

Фото: KMBD

Після підйому зброю транспортували на майданчик KMBD у Куммерсдорфі, де її, ймовірно, утилізують. Музейного зберігання для знахідки наразі не планують.

Місто Форст, яке майже повністю було зруйноване під час боїв у квітні 1945 року, сьогодні є невеликим муніципалітетом із населенням близько 17 тисяч осіб.

Варто зауважити, що виявлення боєприпасів і військової техніки часів Другої світової війни досі залишається поширеним явищем у Європі.

У травні у німецькому місті Пфорцгайм на заході країни евакуювали близько 30 тисяч осіб через виявлену бомбу часів Другої світової війни, яку планують знешкодити.

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