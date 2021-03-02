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Посольство України потролило російських дипломатів за фото з окупованого Криму

Вівторок, 2 березня 2021, 14:05

Посольство України у Великій Британії потролило російське посольство в Сполученому Королівстві за публікацію фото з території тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

2 березня у Twitter-акаунті посольства Росії у Британії було опубліковано фото фортеці Єні-Кале. У підписі зазначалось, що вона розташована у "Криму, Росія". 

"Як щодо того, щоб публікувати фотографії з вашої території? Ми чули, що вона найбільша у світі. Чи ви перевезли всіх ваших гарних фотографів до окупованого Криму? Крим – це Україна", - відповіло на публікацію російських дипломатів посольство України. 

Нагадаємо, посол Британії у Києві Мелінда Сіммонс раніше запевнила, що її країна після виходу з ЄС безсумнівно збереже санкції проти Росії, які діяли досі.

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