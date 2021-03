Посольство України потролило російських дипломатів за фото з окупованого Криму

Посольство України у Великій Британії потролило російське посольство в Сполученому Королівстві за публікацію фото з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда".

2 березня у Twitter-акаунті посольства Росії у Британії було опубліковано фото фортеці Єні-Кале. У підписі зазначалось, що вона розташована у "Криму, Росія".

"Як щодо того, щоб публікувати фотографії з вашої території? Ми чули, що вона найбільша у світі. Чи ви перевезли всіх ваших гарних фотографів до окупованого Криму? Крим – це Україна", - відповіло на публікацію російських дипломатів посольство України.

How about posting pictures from your own land? We hear it is the world’s largest. Or have you moved all your good photographers to the #occupied #Crimea?#CrimeaIsUkraine https://t.co/d5JQy1TLaz