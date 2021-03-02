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Посольство Украины потроллило российских дипломатов за фото из Крыма

Вторник, 2 марта 2021, 14:05

Посольство Украины в Великобритании потроллило российское посольство в Соединенном Королевстве за публикацию фото с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

2 марта в Twitter-аккаунте посольства России в Великобритании было опубликовано фото крепости Ени-Кале. В подписи отмечалось, что она расположена в "Крыму, Россия".

"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она крупнейшая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крыму? Крым - это Украина", - ответил на публикацию российских дипломатов посольство Украины. 

Напомним, посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс ранее заверила, что ее страна после выхода из ЕС несомненно сохранит санкции против России, действовавшие до сих пор.

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