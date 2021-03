Посольство Украины потроллило российских дипломатов за фото из Крыма

Посольство Украины в Великобритании потроллило российское посольство в Соединенном Королевстве за публикацию фото с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда".

2 марта в Twitter-аккаунте посольства России в Великобритании было опубликовано фото крепости Ени-Кале. В подписи отмечалось, что она расположена в "Крыму, Россия".

"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она крупнейшая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крыму? Крым - это Украина", - ответил на публикацию российских дипломатов посольство Украины.

How about posting pictures from your own land? We hear it is the world’s largest. Or have you moved all your good photographers to the #occupied #Crimea?#CrimeaIsUkraine https://t.co/d5JQy1TLaz