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У Латвії російськомовний канал оштрафували за брехню про коронавірус

Вівторок, 2 березня 2021, 18:19

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) виявила  серйозні порушення закону в діяльності SIA "Pirmais Baltijas Kanals" (Первый Балтийский канал) і оштрафувала його на 16 000 євро через неправдиву інформацію про коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Рада вирішила, що телеканал поширював неправдиву і таку, що вводить в оману, інформацію про коронавірусну інфекцію і її заразність, піддаючи здоров'я глядачів серйозному ризику.

NEPLP вказує на те, що канал порушив вимоги закону про електронні ЗМІ, який передбачає, що програми і передачі електронних ЗМІ не можуть містити контент, який загрожує здоров'ю людей. 

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Як стверджується, в передачі каналу "Здоров'я", яка вийшла в ефір 27 грудня 2020 року, а також в програмі "Жити здорово" від 30 грудня 2020 року, поширювалися помилкові твердження про коронавірус, в тому числі про те, що це інфекція з низьким рівнем зараження. 

Факт помилковості поширеної інформації підтвердили Міністерство охорони здоров'я і Центр профілактики та контролю захворювань Латвії.

NEPLP вважає, що помилкові заяви, зроблені в програмі, можуть збільшити ризик поширення інфекції серед членів сім'ї і особливо сприяти зараженню людей похилого віку і дітей. 

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Рада заявила, що телеканал не вжив необхідних заходів для дотримання закону, в тому числі не оцінив достовірність інформації, представленої в програмі, її вплив на здоров'я населення і можливі ризики, і допустив поширення неправдивої інформації.

Телеканал оштрафований на максимальну суму 10 000 євро за порушення в передачі "Здоров'я" і на 6000 євро за порушення в програмі "Жити здорово".  

Нагадаємо, 8 лютого у Латвії вирішили на рік заборонити трансляцію "Росія РТР" на території країни за мову ненависті щодо України, а з 10 лютого Латвія заборонила 16 російських телеканалів.

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