Президентка Єврокомісії пригрозила AstraZeneca забороною на експорт вакцини
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія може заборонити компанії AstraZeneca експорт вакцин, доки вона не виконає свої зобов’язання перед Європою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Компанія AstraZeneca спочатку повинна виконати зобов'язання з постачання в Європу, вказала фон дер Ляєн.
"У нас є можливість заборонити запланований експорт. Ось наш посил для AstraZeneca: спочатку слід виконати контрактні зобов'язання перед Європою, перш ніж почати поставки в інші країни", - заявила вона.
Вона дорікнула компанії в тому, що в першому кварталі 2021 року вона поставила Європі лише 30% обіцяного обсягу продукції. Глава Єврокомісії ще 16 березня попередила про можливість ввести обмеження на експорт вакцини AstraZeneca.
18 березня фон дер Ляєн повідомила, що на адресу AstraZeneca направлено офіційний лист з приводу проблем з поставками вакцини.
"Ми хочемо запустити структурований процес для врегулювання спірних питань. В договорах містяться деякі неясності, і це - найкращий спосіб усунути їх", - сказала вона.