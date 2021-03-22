Експрем’єра Латвії звинуватили у шахрайстві і відмиванні грошей

Прокуратура Латвії висунула звинувачення підприємцю і колишньому прем'єр-міністру країни Андрісу Шкеле у справі про цифрове телебачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Слідство підозрює колишнього політика в шахрайстві і легалізації злочинно нажитих коштів.

Звинувачення в шахрайстві також пред'явлені колишньому міністру сполучення Айнару Шлесерсу.

Андріс Шкеле в заяві для преси повідомив, що вважає звинувачення необґрунтованим. На його думку, звинувачення інтерпретує суб'єктивно події 2008 року про проведення конкурсу та запровадження цифрового телебачення в Латвії.

"У мене не було жодних підстав думати, що я вважаюся підозрюваним у справі про порушення закону при конкретних подіях, оскільки за останні 12 років, до березня цього року мене жодного разу не викликали для надання свідчень у цьому кримінальному процесі", - заявив Андріс Шкеле .

Перехід на цифрове телебачення планувався в роки прем'єрства Андріса Шкеле, на початку 2000-х. У проєкті провідну роль зіграло підприємство Kempmayer Media Limited, офшорна фірма, чиї бенефіціари були невідомі. Кримінальну справу за фактом цієї афери було заведено в 2003 році, вона пройшла вже дві судові інстанції, і в кінці місяця Верховний суд винесе по ній остаточний вирок.

За шахрайство у великих розмірах належить позбавлення волі на строк від двох до десяти років з конфіскацією майна або без неї, а за відмивання грошей у великих розмірах - позбавлення волі на строк від трьох до 12 років з конфіскацією майна або без неї.