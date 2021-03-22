Экс-премьера Латвии обвинили в мошенничестве и отмывании денег

Прокуратура Латвии выдвинула обвинения предпринимателю и бывшему премьер-министру страны Андрису Шкеле в деле о цифровом телевидении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Следствие подозревает бывшего политика в мошенничестве и легализации преступно нажитых средств.

Обвинение в мошенничестве также предъявлены бывшему министру сообщения Айнару Шлесерсу.

Андрис Шкеле в заявлении для прессы сообщил, что считает обвинения необоснованными. По его мнению, обвинение интерпретирует субъективно события 2008 года о проведении конкурса и внедрение цифрового телевидения в Латвии.

"У меня не было никаких оснований думать, что я считаюсь подозреваемым по делу о нарушении закона при конкретных событиях, поскольку за последние 12 лет, до марта этого года меня ни разу не вызывали для дачи показаний в этом уголовном процессе", - заявил Андрис Шкеле .

Переход на цифровое телевидение планировался в годы премьерства Андриса Шкеле, в 2000-х. В проекте ведущую роль сыграло предприятие Kempmayer Media Limited, оффшорная фирма, чьи бенефициары были неизвестны. Уголовное дело по факту этой аферы было начато в 2003 году, оно прошло уже две судебные инстанции, и в конце месяца Верховный суд вынесет по нему окончательный приговор.

За мошенничество в крупных размерах палагается лишение свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее, а за отмывание денег в крупных размерах - лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.