Президент США візьме участь у віртуальному саміті ЄС цього тижня

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента США Джо Байдена взяти участь в саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня і пройде в онлайн-форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.

"Я запросив президента США взяти участь в нашому саміті, щоб він поділився з нами своїм баченням нашого майбутнього співробітництва. Прийшов час відновити наш трансатлантичний альянс!", - написав Мішель.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb