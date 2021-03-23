Президент США візьме участь у віртуальному саміті ЄС цього тижня
Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента США Джо Байдена взяти участь в саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня і пройде в онлайн-форматі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.
"Я запросив президента США взяти участь в нашому саміті, щоб він поділився з нами своїм баченням нашого майбутнього співробітництва. Прийшов час відновити наш трансатлантичний альянс!", - написав Мішель.
Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.— Charles Michel (@eucopresident) March 23, 2021
I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.
Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb
Напередодні саміту Мішель також провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.
Він заявив про розбіжності в багатьох питаннях і заявив, що відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку, тільки якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак на держави-члени і дотримання прав людини.
На саміті в четвер і п'ятницю лідери повинні обговорити пандемію, особливо проблемну програму вакцинації, а також низку інших тем, включаючи стратегічне обговорення політики щодо Росії.