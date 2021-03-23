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Президент США візьме участь у віртуальному саміті ЄС цього тижня

Вівторок, 23 березня 2021, 20:12

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента США Джо Байдена взяти участь в саміті ЄС, який відбудеться 25-26 березня і пройде в онлайн-форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мішель написав в Twitter.

"Я запросив президента США взяти участь в нашому саміті, щоб він поділився з нами своїм баченням нашого майбутнього співробітництва. Прийшов час відновити наш трансатлантичний альянс!", - написав Мішель.

Напередодні саміту Мішель також провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Він заявив про розбіжності в багатьох питаннях і заявив, що відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку, тільки якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак на держави-члени і дотримання прав людини.

На саміті в четвер і п'ятницю лідери повинні обговорити пандемію, особливо проблемну програму вакцинації, а також низку інших тем, включаючи стратегічне обговорення політики щодо Росії.

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