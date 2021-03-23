Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Хот-доги на лаве: извержение вулкана в Исландии стало центром необычного туризма

ЕС осудил указ Путина о лишении украинцев права владеть землей в оккупированном Крыму

Так называемое "представительство ДНР" в Марселе сообщило, что суд запретил его деятельность

Во Франции начался суд над IKEA по подозрению в слежке за персоналом






Президент США примет участие в виртуальном саммите ЕС на этой неделе

Вторник, 23 марта 2021, 20:12

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента США Джо Байдена принять участие в саммите ЕС, который состоится 25-26 марта и пройдет в онлайн-формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Я пригласил президента США принять участие в нашем саммите, чтобы он поделился с нами своим видением нашего будущего сотрудничества. Пришло время восстановить наш трансатлантический альянс!", - написал Мишель.

Накануне саммита Мишель также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он заявил о разногласиях во многих вопросах и отметил, что отношения с Россией могут развиваться в другом направлении, только если будет устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека.

На саммите в четверг и пятницу лидеры ЕС должны обсудить пандемию, особенно проблемную программу вакцинации, а также ряд других тем, включая стратегическое обсуждение политики в отношении России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Байден
powered by lun.ua