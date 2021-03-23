Президент США примет участие в виртуальном саммите ЕС на этой неделе

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента США Джо Байдена принять участие в саммите ЕС, который состоится 25-26 марта и пройдет в онлайн-формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мишель написал в Twitter.

"Я пригласил президента США принять участие в нашем саммите, чтобы он поделился с нами своим видением нашего будущего сотрудничества. Пришло время восстановить наш трансатлантический альянс!", - написал Мишель.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb — Charles Michel (@eucopresident) March 23, 2021

Накануне саммита Мишель также провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он заявил о разногласиях во многих вопросах и отметил, что отношения с Россией могут развиваться в другом направлении, только если будет устойчивый прогресс в таких вопросах, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак на государства-члены и соблюдение прав человека.

На саммите в четверг и пятницу лидеры ЕС должны обсудить пандемию, особенно проблемную программу вакцинации, а также ряд других тем, включая стратегическое обсуждение политики в отношении России.