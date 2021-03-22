Президент Євроради поговорив з Путіним перед самітом лідерів ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед засіданням лідерів ЄС 25 і 26 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Євроради.

"Президент Мішель висловив думку, що відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні, і підтвердив підхід ЄС за п'ятьма керівними принципами, заснованим на основних цінностях ЄС. В даний час існують розбіжності з багатьох питань", - йдеться в заяві.

Відзначається, що з точки зору ЄС, відносини з Росією можуть розвиватися в іншому напрямку, тільки якщо буде стійкий прогрес у таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак на держави-члени і дотримання прав людини.

"У цьому контексті було обговорено справу Алексєя Навального. Шарль Мішель повторив заклик ЄС до російської влади звільнити Навального і провести прозоре розслідування замаху на нього", - наголошується в заяві.

У заяві на сайті Кремля йдеться, що "порушувалися також питання боротьби з пандемією коронавірусу, зокрема можливості використання російської вакцини "Спутник V", політичне врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту, ситуація в Білорусі та деякі інші актуальні теми".

"Владімір Путін дав оцінку незадовільного стану російсько-єсівських зв'язків, що склався через неконструктивні, часом конфронтаційні лінії партнерів. З російського боку підкреслена готовність до відновлення нормального деполітизованого формату взаємодії з Європейським союзом, якщо до цього буде проявлена ​​реальна зустрічна зацікавленість", - заявили в Кремлі.