НАТО бачить збільшення ракетної загрози з боку Росії - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення ракетної загрози з боку Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

"Ми бачимо, що Росія продовжує розгортати нову дестабілізуючу ядерну зброю...Союзники погоджуються, що ми повинні продовжувати переглядати і адаптувати наші заходи стримування і захисту. В тому числі, коли йдеться про наростаючу ракетну загрозу з боку Росії", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що всі союзники як і раніше твердо прихильні контролю над ядерними озброєннями і вітають недавнє рішення про продовження Договору про скорочення ядерного озброєння між США і Росією.

"Це повинно стати початком зусиль щодо подальшого зміцнення міжнародного контролю над ядерними озброєннями. Нам потрібні угоди, які охоплюють більше зброї і більше країн, таких як Китай. Так що режим контролю над озброєннями повинен враховувати нові реалії", - сказав генсек.

Столтенберг також заявив, що Росія продовжує агресивну поведінку за кордоном, в тому числі проти своїх сусідів, а також нарощує військову міць у різних регіонах світу.