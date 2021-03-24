Бельгія до 25 квітня закриває школи і перукарні, обмежує зібрання

Через відсутність покращення ситуації з епідемією у Бельгії вирішили на чотири тижні посилити коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Консультаційний комітет щодо коронавірусу повідомив, серед іншого, що початкові та середні школи знову закриваються. Дитячі садки залишаться працювати. Заходи набудуть чинності в суботу.

Контактні професії, такі як перукарні і салони краси, також повинні знову закрити двері для своїх клієнтів протягом наступних чотирьох тижнів.

Крім того, несуттєві магазини можуть впускати покупців лише за попереднім записом.

Загалом до великих магазинів одночасно допускається п’ятдесят людей.

На вулиці людям дозволяється збиратися групами по чотири особи. Раніше це було десять людей.

Протягом останнього тижня у Бельгії спостерігається істотне зростання числа заражень. У тижневому відношенні зростання складає 41% у порівнянні з попереднім тижнем.