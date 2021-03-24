Бельгия до 25 апреля закрывает школы и парикмахерские, ограничивает собрания

Из-за отсутствия улучшения ситуации с эпидемией в Бельгии решили на четыре недели усилить коронавирусные ограничения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Консультационный комитет по коронавирусу сообщил, среди прочего, что начальные и средние школы снова закрываются. Детские сады останутся работать. Меры вступят в силу в субботу.

Контактные профессии, такие как парикмахерские и салоны красоты, также должны снова закрыть двери для своих клиентов в течение следующих четырех недель.

Кроме того, несущественные магазины могут впускать покупателей только по предварительной записи.

Всего в больших магазинов одновременно допускается пятьдесят человек.

На улице людям разрешается собираться группами по четыре человека. Раньше это было десять человек.

В течение последней недели в Бельгии наблюдается существенный рост числа заражений. В недельном отношении роста составляет 41% по сравнению с предыдущей неделей.