У Польщі відкрили пам’ятник українському священнику, який загинув у Майданеку

У польському Любліні відкрили пам’ятник українському греко-католицькому священнику Омеляну Ковчу, який допомагав євреям, українцям і полякам та загинув у концтаборі Майданек.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Facebook-сторінку Польського інституту у Києві.

"Сьогодні на Дорозі мучеників Майданека у Любліні відкрили пам’ятник видатному гуманісту, отцю Омеляну Ковчу, "пароху концтабору Майданек", йдеться у повідомленні.

Гранітний монумент в пам'ять про священнослужителя був створений за ініціативою Фонду духовної культури пограниччя. Пам'ятник створено в Україні, українськими скульпторами - Олександром Дяченком та Мартою Дяченко. З трьох сторін пам'ятника, польською, українською та єврейською мовами вигравіювано фрагмент листа, який отець Ковч написав своїй родині, перебуваючи у концтаборі, з проханням не докладати жодних зусиль для його звільнення.

Отець Омелян Ковч під час Другої світової війни допомагав і рятував євреїв, українців, поляків. У 1943 році у концтаборі Майданек виконував душпастирську службу, там же і загинув у 1944 році.

У 2001 році під час візиту до України Папа Іван Павло II проголосив отця Омеляна Ковча блаженним священномучеником.