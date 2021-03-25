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В Польше открыли памятник украинскому священнику, погибшему в Майданеке

Четверг, 25 марта 2021, 17:10

В польском Люблине открыли памятник украинскому греко-католическому священнику Омеляну Ковчу, который помогал евреям, украинцам и полякам и погиб в концлагере Майданек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Facebook-страницу Польского института в Киеве.

 

"Сегодня на Дороге мучеников Майданека в Люблине открыли памятник выдающемуся гуманисту, отцу Омеляну Ковчу, пастырю концлагеря Майданек", - говорится в сообщении.

Гранитный монумент в память о священнослужителе был создан по инициативе Фонда духовной культуры пограничья. Памятник создан в Украине, украинскими скульпторами - Александром Дяченко и Мартой Дяченко. С трех сторон памятника на польском, украинском и еврейском языках выгравирован фрагмент письма, которое отец Ковч написал своей семье, находясь в концлагере, с просьбой не прилагать никаких усилий для его освобождения.

Отец Омелян Ковч во время Второй мировой войны помогал и спасал евреев, украинцев, поляков. В 1943 году в концлагере Майданек выполнял пастырскую службу, там же и погиб в 1944 году.

В 2001 году во время визита в Украину Папа Иоанн Павел II провозгласил отца Ковча блаженным священномучеником.

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