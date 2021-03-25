Байден заявив, що планує переобратися у 2024 році

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що планує переобратися на наступних виборах у 2024 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на своїй першій пресконференції на посаді.

"Так, мій план полягає в тому, щоб балотуватися на переобрання. Це моє очікування", - сказав 78-річний Байден.

На питання, хто буде його напарником, Байден сказав, що він очікує, що це буде нинішня віцепрезидентка Камала Гарріс: "Вона відмінно справляється. Вона відмінний партнер".

Слід зазначити, що колишній президент США Дональд Трамп також оголосив про свої плани на переобрання незабаром після початку свого першого терміну.