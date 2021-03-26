Байден запевнив ЄС в готовності працювати зі спільними викликами, включаючи РФ

Президент США Джо Байден взяв участь у віртуальному саміті ЄС, підтвердивши намір оживити відносини між його країною і Євросоюзом.

Про це йдеться у заяві Білого дому за результатами саміту, повідомляє "Європейська правда".

"На зустрічі з главами держав або урядів 27 країн-членів Європейського Союзу під головуванням президента Європейської ради Шарля Мішеля президент підтвердив своє прагнення активізувати відносини між США та Європейським Союзом" - йдеться у заяві.

Байден заявив, що сильний ЄС відповідає інтересам США, відзначивши спільні демократичні цінності та найбільше у світі торговельно-інвестиційне партнерство.

Він закликав до тісної співпраці щодо спільних викликів, включаючи боротьбу з COVID-19, боротьбу із загрозою зміни клімату, поглиблення економічних зв'язків та зміцнення демократії.

"Президент також висловив бажання спільно працювати над спільними зовнішньополітичними інтересами, включаючи Китай та Росію", - зазначили в Білому домі.

Крім того, Байден відзначив необхідність співпраці США та ЄС у Туреччині, на Південному Кавказі, у Східній Європі та на Західних Балканах.