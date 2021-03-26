Російські хакери здійснили атаку проти депутатів Бундестагу - ЗМІ

Німецький Бундестаг пережив чергову атаку російських хакерів.

Про це у п’ятницю повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, хакери атакували комп'ютери як мінімум семи депутатів Бундестагу і 31 депутата регіональних парламентів.

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Більшість атакованих політиків належать до правлячих партій ХДС/ХСС і СДПН.

Стверджується, що атаку здійснила група хакерів "Ghostwriter" через фішингові електронні листи.

Поки не ясно, чи вдалося хакерам заволодіти будь-якими даними. Фахівці з безпеки підозрюють, що за атакою стоїть ГРУ.

В урядових колах заявляють, що нападу зазнали не тільки депутати парламенту, а й політичні активісти в Гамбурзі та Бремені.

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Коли трапилась хакерська атака, не повідомляється.

Група "Ghostwriter", яку підозрюють в нападі, існує давно. За словами ІТ-експертів, раніше вона була відома як організація, яка займається "зламами і витоками", та яка в першу чергу проводила кампанії з дезінформації.

Хакери отримували доступ до популярних новинних сайтів або блогів, щоб публікувати фейкові статті або фотографії. Наприклад, у повідомленні, розміщеному на балтійському сайті 25 вересня 2019 року, стверджувалося, що німецькі солдати НАТО осквернили єврейське кладовище в Литві.

У повідомленні від 7 червня 2018 року стверджувалося, що танк НАТО наїхав на дитину в Литві. Також хакери розповсюджували фальшиві листи та цитати від генералів НАТО.