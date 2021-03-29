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Україна звернулась до "Венеційки" щодо законопроєктів про обрання членів ВРП

Понеділок, 29 березня 2021, 16:13

Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання термінового висновку щодо законопроєктів, які стосуються процедури обрання членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Від України надійшов запит голови Верховної ради щодо надання термінового висновку щодо проєкту змін  порядку обрання/призначення членів Вищої ради правосуддя та щодо діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" - йдеться у повідомленні "Венеційки" у Twitter.

Раніше Європейський Союз рекомендував відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на з'їзді суддів до прийняття реформи ВРП.

Нагадаємо, 25 січня посли G7 на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

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Венеційська комісія
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