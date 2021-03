Україна звернулась до "Венеційки" щодо законопроєктів про обрання членів ВРП

Україна звернулася до Венеційської комісії із проханням надання термінового висновку щодо законопроєктів, які стосуються процедури обрання членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Від України надійшов запит голови Верховної ради щодо надання термінового висновку щодо проєкту змін порядку обрання/призначення членів Вищої ради правосуддя та щодо діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" - йдеться у повідомленні "Венеційки" у Twitter.

#UKRAINE – request for urgent opinion by the Chair of the Verkhovna Rada on draft amendments re. the procedure for electing/appointing members of the High Council of Justice and on the activities of disciplinary inspectors of the High Council of Justice.