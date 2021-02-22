ЄС рекомендує відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя до реформи - посол

Європейський Союз рекомендує відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП) на з'їзді суддів до прийняття реформи ВРП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас в коментарі "Судово-юридичній газеті".

"Викликає жаль той факт, що органи, які призначають ВРП, такі як з'їзд суддів, беруться за призначення своїх членів ВРП, не чекаючи на вдосконалення процедури відбору ВРП. Призначення членів ВРП за старими процедурами суперечило б духу важливої реформи, яку взяла на себе українська влада. Тому ми рекомендуємо відкласти призначення членів ВРП доти, доки не буде створено нову нормативно-правову базу, включно з Етичною комісією", - сказав Маасікас.

Він нагадав, що провести реформу Вищої ради правосуддя також настійно рекомендувала Венеційська комісія, яка є найбільш авторитетним консультативним органом в Європі з питань верховенства права, а також МВФ і Група підтримки послів G7 в Україні.

За його словами, Венеційська комісія також раніше рекомендувала відкласти поточні процедури добору суддів Конституційного Суду до введення нових, більш прозорих і заснованих на заслугах правил відбору.

"Я також хотів би відзначити, що запитувати ще один висновок Венеційської комісії на даному етапі з того ж питання реформи Вищої ради правосуддя, в той час, як Венеційська комісія тільки недавно, кілька місяців тому, надала висновок з керівними принципами, не рекомендується і надмірно сповільнить процес реформи", - підкреслив посол ЄС.

Раніше експерти попереджали, що Комітет Верховної Ради з правової політики схвалив текст законопроєкту про формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів із нормами, що суперечать рекомендаціям міжнародних партнерів України.

Нагадаємо, 25 січня посли країн Групи семи на прохання української сторони оприлюднили поради щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади.

Рекомендації були опубліковані у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного Суду України у жовтні та до цього, які, на думку послів, стали серйозною загрозою демократичному розвитку країни.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті - Венеція проти Зеленського: які проблеми знайшла Рада Європи у новій судовій реформі