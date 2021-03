Украина обратилась в "Венецианку" по законопроектам об избрании членов ВСП

Украина обратилась в Венецианскую комиссию с просьбой предоставления срочного заключения о законопроектах, касающихся процедуры избрания членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"От Украины поступил запрос председателя Верховной Рады о предоставлении срочного заключения о проекте изменений порядка избрания / назначения членов Высшего совета правосудия и о деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении "Венецианки" в Twitter.

#UKRAINE – request for urgent opinion by the Chair of the Verkhovna Rada on draft amendments re. the procedure for electing/appointing members of the High Council of Justice and on the activities of disciplinary inspectors of the High Council of Justice.