В МЗС відреагували на підготовку переговорів Макрона і Меркель з Путіним

В МЗС переконані, що лише в повному, а не скороченому складі Нормандського формату можна досягти зрушень у врегулюванні на сході України.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи інформацію про підготовку відеоконференції лідерів Франції, Німеччини та РФ.

"Наша позиція - нічого про Україну без України" - наголосив він.

Дипломат нагадав, що перемовини про врегулювання російсько-українського збройного конфлікту ведуться в Нормандському форматі за участі лідерів чотирьох держав: України, Німеччини, Франції та Росії.

"Переконані, що лише в повному, а не скороченому складі Норманді можна досягти зрушень в ключових питаннях мирного врегулювання, насамперед забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню" - наголосив Ніколенко.

"На тлі загострення обстрілів українських позицій керівництво нашої держави нині докладає активних зусиль для активізації переговорів саме в чотиристоронньому форматі – як на рівні глав держав, так і на рівні політичних радників лідерів Н4" - додав він.

Раніше прессекретар президента Росії Дмитрій Пєсков заявив, що зараз ведеться підготовка відео конференції лідерів Росії, Німеччини і Франції. Зокрема, вони обговорять загострення на Донбасі.